Президент США Дональд Трамп чувствует необходимость больше сотрудничать с Россией, чем это делалось раньше, признала в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Мэй была первым иностранным лидером, лично встретившимся с Трампом.

"Насколько я могу судить по своим переговорам, президент чувствует необходимость больше сотрудничать с Россией, чем это делалось раньше. Что касается моей позиции, то я сформулировала ее во время выступления на съезде Республиканской партии в Филадельфии: "сотрудничай, но берегись".

Мэй также отметила, что отношения США с Россией и поведение России остаются поводом для беспокойства в Европе.

Над высказыванием Мэй о России ранее пошутило посольство РФ в Лондоне. Диппредставительство опубликовало в своем микроблоге в Twitter стихотворный шуточный ответ премьеру.

На русский стихотворение можно перевести следующим образом:

"Сотрудничай, но берегись", — премьер предупредила.

Насколько знаем мы, холодная война давно уже почила".

РИА Новости