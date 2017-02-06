USD1.9111
EUR2.0593
RUB0.0324
Brent57.00
WTI54.01
Золото1 223.22
S&P 500 Index2 297.42
Nikkei 22518 950.34
В мире

Самолет Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет - ВИДЕО 06.02.2017 09:08

Самолет авиакомпании Qatar Airways совершавший самый длительный в истории полет, приземлился в Новой Зеландии спустя более 16 часов после вылета, пишет издание Guardian.

"Мы официально приземлились в Окленде", — написал авиаперевозчик в Twitter.

Как сообщает Guardian, самолет сел на несколько минут раньше запланированного времени.

Воздушное судно отправилось из аэропорта Дохи в 05.10 (совпадает с московским) 5 февраля и должен был приземлится в новозеландском Окленде в 07.30 в понедельник. Время в полете должно было составить 16 часов 20 минут, однако ввиду смены часовых поясов разница полет должен был "продлиться" полтора дня.

Как сообщается, уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур — Нью-Йорк без остановок. До этого самым длительным считался перелёт из Дубаи в Окленд.

РИА Новости

1369количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Моника Беллуччи в пикантной фотосессии для GQ – ФОТОВ Азербайджане мужчина избил до смерти женуАзербайджану возвращено тело шехида Чингиза ГурбановаТело Чингиза Гурбанова с воинскими почестями отправлено в Баку - ФОТОВ Абу-Даби с застрявших «американских горок» сняли 24 человек – ФОТОВ китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человекОсторожно горячо: Модели Sports Illustrated Swimsuit Issue 2017 – ФОТО – ВИДЕОИсполнилось 99 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева - ФОТОВ Китае спасли девочку, упавшую на пути между поездом и платформой – ВИДЕОСотрудникам бельгийской компании вживили подкожные «ключи»

НОВОЕ НА САЙТЕ

6 февраля10:05 В Баку проходит церемония прощания с солдатом, погибшим в бою с армянскими диверсантами10:01 В январе резервы Центробанка Азербайджана выросли почти на 9%09:50 Виктория Боня рассталась с мужем-миллионером, уже утешающимся в объятиях другой – ФОТО09:40 Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 34 раза09:36 Официальный курс маната ко всем валютам на 6 февраля09:19 Американка побывала во всех странах мира за полтора года - ФОТО09:08 Самолет Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет - ВИДЕО08:00 Трамп: США совершили много ошибок, из-за которых погибли люди07:00 Оливер Стоун: Трампу следует рассекретить документы об Украине и Сирии06:30 Трамп назвал Иран террористическим государством номер один06:10 Президент Чехии: болтовня о кибератаках стала модой06:00 Трамп пообещал американцам налоговую реформу уже в 2017 году05:36 Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»05:03 СМИ: Пентагон умолчал о тысячах авиаударов в Ираке, Сирии и Афганистане04:32 Трамп предписал МВБ «очень тщательно» проверять въезжающих в США