Самолет авиакомпании Qatar Airways совершавший самый длительный в истории полет, приземлился в Новой Зеландии спустя более 16 часов после вылета, пишет издание Guardian.

"Мы официально приземлились в Окленде", — написал авиаперевозчик в Twitter.

Как сообщает Guardian, самолет сел на несколько минут раньше запланированного времени.

Воздушное судно отправилось из аэропорта Дохи в 05.10 (совпадает с московским) 5 февраля и должен был приземлится в новозеландском Окленде в 07.30 в понедельник. Время в полете должно было составить 16 часов 20 минут, однако ввиду смены часовых поясов разница полет должен был "продлиться" полтора дня.

Как сообщается, уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур — Нью-Йорк без остановок. До этого самым длительным считался перелёт из Дубаи в Окленд.

РИА Новости