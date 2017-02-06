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В мире

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Колумбии 06.02.2017 20:59

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник в центральной части Колумбии, оно ощущалось в ряде крупных населенных пунктов, включая город Кали и столицу страны Боготу, сообщает Геологическая служба страны.

В частности в Боготе из-за землетрясения из зданий были эвакуированы школьники и работники некоторых офисов.

По данным колумбийских геологов, эпицентр землетрясения находился в пяти километрах к юго-востоку от города Колумбия в провинции Уила.

"Никаких данных о жертвах и разрушениях в городе Колумбия не поступало. Мы ждем дальнейших новостей", - сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос в своем твиттере.

Геологическая служба США в свою очередь сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,6, а эпицентр находился на глубине 37,3 км.

Интерфакс

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