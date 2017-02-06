USD1.9111
EUR2.0593
RUB0.0324
Brent57.00
WTI54.01
Золото1 223.22
S&P 500 Index2 297.42
Nikkei 22518 950.34
В мире

Трамп назвал «фальшивыми» негативные результаты опросов о его решениях 06.02.2017 18:52

Все негативные результаты опросов американцев о деятельности новых властей США являются «фальшивыми новостями».

Об этом глава США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

По его мнению, «любые» негативные результаты опросов являются «фейковыми», точно так же, как и опросы изданий CNN, ABC и NBC во время президентских выборов. «Извините, люди хотят безопасности границ и строгую проверку (в отношении въезжающих в США. — ред.)», — отметил президент.

Также Трамп заявил, что принимает «свои собственные» решения, которые «в значительной степени» основаны на «скопленных данных». «И все знают, что выпускающие фейковые новости СМИ лгут для того, чтобы представить их [эти решения] маргинальными», — заключил американский лидер.​

Ранее опрос американской исследовательской организации Public Policy Polling продемонстрировал, что спустя две недели после вступления Трампа в должность 40% опрошенных американцев поддержали объявление ему импичмента. При этом 48% респондентов в свою очередь высказались против отстранения Трампа от должности. Данные были опубликованы 2 февраля.

РБК

363количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Виктория Боня рассталась с мужем-миллионером, уже утешающимся в объятиях другой – ФОТОSOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕОВ Баку произошло мощное извержение вулкана – ФОТО - ВИДЕОКто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТОНамик Гарачухурлу отдохнул с участницей шоу «Холостяк» на горнолыжном курорте – ФОТОПобедившая рак ведущая Зюмрюд Гасымова: «Назло болезни я танцевала…» - ВИДЕОВ китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человекИспанский дизайнер призывает мужчин носить платья и не стесняться этого - ФОТООпасные игры: кто такой Александр Лапшин и почему важно, чтобы он оказался в азербайджанской тюрьме - ФОТОИстория с хорошим концом. Как брошенный умирать «ребенок-колдун» обрел счастье в новой семье – ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

6 февраля19:21 В ходе визита Роухани в Москву будет обсужден нагорно-карабахский конфликт19:09 На стамбульской площади Таксим будет построена мечеть18:52 Трамп назвал «фальшивыми» негативные результаты опросов о его решениях18:36 В интересах Германии сотрудничать со спецслужбами США, заявила Меркель18:28 «Трансферный тупик». Где продолжит карьеру некогда лучший футболист Азербайджана18:20 Президент Азербайджана и президент Совета ЕС выступили с совместными заявлениями для печати - ФОТО18:12 Фримен, «армуды» и лайнер: Оскароносный актер стал новым лицом Turkish Airlines - ФОТО – ВИДЕО18:00 Куба приглашает азербайджанских инвесторов - Посол17:53 Курс маната к доллару на вторник, 7 февраля17:46 SOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕО17:40 Азербайджан может посодействовать в модернизации нефтяной инфраструктуры Украины17:37 Президент Азербайджана встретился с президентом Совета Евросоюза17:31 Бывший футболист «Нефтчи» найден мертвым17:29 BP о подписании с SOCAR контракта типа PSA на разработку блока АЧГ до 2050 года17:23 Turkish Airlines, Halkbank, Turk Telekom: Акции крупнейших компаний Турции переданы Фонду благосостояния