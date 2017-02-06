В немецких интересах укреплять сотрудничество с США по таким важным вопросам, как взаимодействие спецслужб и вопросы обороны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с главой Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером в понедельник.

«Мы будем изучать тему за темой, чтобы понять, где мы можем сотрудничать, а где у нас разные мнения, но в немецких интересах укреплять общность там, где она есть, с нашей стороны, от взаимодействия спецслужб до вопросов обороны», — сказала Меркель, прямую трансляцию пресс-конференции ведет телеканал N-24.

Ранее Меркель была выдвинута кандидатом в канцлеры на совместном заседании президиумов партий ХДС и ХСС в Мюнхене. В декабре 2016 года баварская партия ХСС решила поддержать кандидатуру Меркель. Как сообщил Зеехофер, совместная предвыборная программа партий будет выработана в течение ближайших недель.

РИА Новости