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В мире

Трамп: США совершили много ошибок, из-за которых погибли люди 06.02.2017 08:00

США совершили много ошибок, в результате которых погибло большое количество людей, заявил президент Дональд Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.

Тема возникла после того, как телеведущий поднял тему уважения Трампа к президенту РФ Владимиру Путину. Журналист назвал российского лидера "убийцей", после чего глава Белого дома сказал, что "есть много убийц и наша страна не такая уж невинная".

"Давайте посмотрим, что мы сделали. Мы совершили много ошибок. Например, я с самого начала выступал против войны в Ираке", — сказал Трамп.

Журналист вставил ремарку о том, "что это были только ошибки", а не убийства. "Хорошо. Но многие люди погибли. Поверьте, вокруг много убийц", — сказал на это Трамп.

РИА Новости

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