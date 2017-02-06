Американскому лидеру Дональду Трампу следует обнародовать документы, касающиеся участия США в конфликтах в Украине и в Сирии. Об этом заявил режиссер Оливер Стоун в интервью Первому каналу.

«Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей. Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. По Сирии тоже, но сперва по Украине, потому что именно отсюда начинается новая холодная война», — подчеркнул он.

Напомним, в прошлом году Стоун выпустил фильм «Украина в огне». Документальная лента посвящена событиям 2014 года. Стоун выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у президента РФ Владимира Путина и экс-главы Украины Виктора Януковича.

Rosbalt.ru