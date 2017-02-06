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В мире

Трамп назвал Иран террористическим государством номер один 06.02.2017 06:30

Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один".

"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", — сказал Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.

Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. "Мы уже начали это делать", — сказал он.

При этом Трамп отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях. "Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это", — сказал глава американской администрации.

РИА Новости

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