Болтовня о различных кибератаках стала отчасти модой, она кому-то нужна для оправдания своей востребованности, заявил вечером в воскресенье по республиканскому ТВ чешский президент Милош Земан, комментируя информацию главы МИД о хакерских атаках на его ведомство.

В минувший вторник глава чешского МИД Лубомир Заоралек сообщил о том, что на его министерство в последнее время постоянно ведутся хакерские атаки, по своему характеру напоминающие взлом интернет-системы Демпартии США. Министр отметил, что кибернападение осуществлено "весьма изощренным способом" и за ним "может стоять зарубежное государство".

"Я вижу большой риск терактов в Европе и, в том числе, в Чехии, но думаю, что та болтовня о различных кибернападениях отчасти стала модой", — заявил Земан.

По мнению чешского президента, если бы некий хакер, например, нарушил функционирование электростанции или общественного транспорта, то он посчитал бы это очень серьезным делом и поддержал бы конкретные действия против таких хакеров.

"А если кто-то в течение ряда лет вскрывает почту (кандидата в президента США) Хиллари Клинтон или (премьера Чехии) Богуслава Соботки, а теперь вот почту МИД, то я должен засмеяться, потому что мог бы с 90%-ной вероятностью угадать, что там найдут лишь макулатуру", — сказал Земан.

Кроме того, Земан полагает, что подобными заявлениями о хакерских атаках кто-то может и "делать себе рекламу, чтобы увеличить число сотрудников, которые будут бороться с кибернетической опасностью, увеличить бюджет подобных ведомств".

Отвечая на вопрос журналиста, что президент думает о появившихся в местных СМИ спекуляциях, что за хакерскими атаками на МИД может стоять Россия, Земан ответил, что за ними может стоять кто-угодно.

"Как всем известно, Америка следила за Ангелой Меркель, даже подслушивала ее телефонные разговоры, так что да, за этим может стоять кто-угодно. Но из того, что мы не Германия, и наш премьер не Ангела Меркель, логически вытекает, что к нам (проявляется) далеко меньший интерес, и мы слишком льстим себе, когда думаем, что иностранные разведслужбы напряженно следят за ситуацией в Чешской республике", — сказал Земан.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

РИА Новости