USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
В мире

Президент Чехии: болтовня о кибератаках стала модой 06.02.2017 06:10

Болтовня о различных кибератаках стала отчасти модой, она кому-то нужна для оправдания своей востребованности, заявил вечером в воскресенье по республиканскому ТВ чешский президент Милош Земан, комментируя информацию главы МИД о хакерских атаках на его ведомство.

В минувший вторник глава чешского МИД Лубомир Заоралек сообщил о том, что на его министерство в последнее время постоянно ведутся хакерские атаки, по своему характеру напоминающие взлом интернет-системы Демпартии США. Министр отметил, что кибернападение осуществлено "весьма изощренным способом" и за ним "может стоять зарубежное государство".

"Я вижу большой риск терактов в Европе и, в том числе, в Чехии, но думаю, что та болтовня о различных кибернападениях отчасти стала модой", — заявил Земан.

По мнению чешского президента, если бы некий хакер, например, нарушил функционирование электростанции или общественного транспорта, то он посчитал бы это очень серьезным делом и поддержал бы конкретные действия против таких хакеров.

"А если кто-то в течение ряда лет вскрывает почту (кандидата в президента США) Хиллари Клинтон или (премьера Чехии) Богуслава Соботки, а теперь вот почту МИД, то я должен засмеяться, потому что мог бы с 90%-ной вероятностью угадать, что там найдут лишь макулатуру", — сказал Земан.

Кроме того, Земан полагает, что подобными заявлениями о хакерских атаках кто-то может и "делать себе рекламу, чтобы увеличить число сотрудников, которые будут бороться с кибернетической опасностью, увеличить бюджет подобных ведомств".

Отвечая на вопрос журналиста, что президент думает о появившихся в местных СМИ спекуляциях, что за хакерскими атаками на МИД может стоять Россия, Земан ответил, что за ними может стоять кто-угодно.

"Как всем известно, Америка следила за Ангелой Меркель, даже подслушивала ее телефонные разговоры, так что да, за этим может стоять кто-угодно. Но из того, что мы не Германия, и наш премьер не Ангела Меркель, логически вытекает, что к нам (проявляется) далеко меньший интерес, и мы слишком льстим себе, когда думаем, что иностранные разведслужбы напряженно следят за ситуацией в Чешской республике", — сказал Земан.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

РИА Новости

247количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Моника Беллуччи в пикантной фотосессии для GQ – ФОТОВ Азербайджане мужчина избил до смерти женуАзербайджану возвращено тело шехида Чингиза ГурбановаТело Чингиза Гурбанова с воинскими почестями отправлено в Баку - ФОТОВ Абу-Даби с застрявших «американских горок» сняли 24 человек – ФОТОВ китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человекОсторожно горячо: Модели Sports Illustrated Swimsuit Issue 2017 – ФОТО – ВИДЕОИсполнилось 99 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева - ФОТОВ Китае спасли девочку, упавшую на пути между поездом и платформой – ВИДЕОСША планируют возобновить приём беженцев в понедельник

НОВОЕ НА САЙТЕ

6 февраля07:00 Оливер Стоун: Трампу следует рассекретить документы об Украине и Сирии06:30 Трамп назвал Иран террористическим государством номер один06:10 Президент Чехии: болтовня о кибератаках стала модой06:00 Трамп пообещал американцам налоговую реформу уже в 2017 году05:36 Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»05:03 СМИ: Пентагон умолчал о тысячах авиаударов в Ираке, Сирии и Афганистане04:32 Трамп предписал МВБ «очень тщательно» проверять въезжающих в США04:00 В Иран 7 февраля доставят 149 тонн уранового концентрата03:24 В Гондурасе при столкновении автобуса и цистерны погибли 16 человек02:50 Премьер-министр Румынии заявил, что не собирается уходить в отставку02:25 Камерун выиграл Кубок Африканских Наций спустя 15 лет02:19 Даниэль Суботич: «Я вернулся в «Габалу», чтобы выиграть чемпионат»02:04 Нетаньяху отправился в Британию, призывая к «единому фронту» против Ирана01:33 Трамп заявил, что на выборах в США голосовали нелегалы01:00 В Румынии более 400 тысяч человек требуют отставки правительства