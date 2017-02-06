Пентагон не сообщил о тысячах авиаударов с летальным исходом, совершенных в Ираке, Сирии и Афганистане с 2001 года, сообщает издание Military Times. Военные назвали это принятой практикой.

Как пишет издание, только в 2016 году США нанесли 456 авиаударов в Афганистане, не были зафиксированных в открытой базе данных, которую ведут ВВС США и на которую опираются конгресс, военные аналитики, союзники США и исследователи. Эти авиаудары были совершены вертолетами и беспилотниками.

Сообщается, что эта база данных была неполной с октября 2001 года, когда началась "война с терроризмом".

По словам анонимного представителя военных, США не пытаются скрыть авиаудары. "Так они (авиаудары) отслеживались в прошлом. Это всегда так было. Мы не отслеживаем, например, количество ударов, совершенных (вертолетами) Apache", — пояснил источник. Однако, как пишет издание, вертолеты Apache армия США использует последние 15 лет, чаще всего в борьбе против террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (запрещена в США, России и других странах).

РИА Новости