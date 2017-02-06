Президент США Дональд Трамп сообщил, что проинструктировал министерство внутренней безопасности о необходимости "очень тщательно" проверять людей, въезжающих в страну.

В субботу стало известно, что министерство внутренней безопасности США приостановило все действия по реализации иммиграционного указа Трампа, после того как его заблокировал федеральный судья в Сиэтле.

"Я проинструктировал министерство внутренней безопасности тщательно проверять людей, приезжающих в нашу страну. Суды сильно усложняют работу", — написал Трамп в Twitter.

Подписанный Трампом в конце января указ приостанавливал прием беженцев на 120 дней, запрещал на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточал некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливал въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

РИА Новости