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В мире

В Иран 7 февраля доставят 149 тонн уранового концентрата 06.02.2017 04:00

Глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи сообщил, что 7 февраля в страну будет доставлено 149 тонн уранового концентрата "желтый кейк".

"С 26 января была доставлена первая из четырех новых партий "желтого кейка", последняя партия, надеюсь, будет доставлена во вторник 7 февраля. В общей сложности запасы Ирана пополнятся на 149 тонн", — сообщил Селахи в интервью агентству Fars.

Он не назвал страну-поставщика. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатические источники в Вене, где располагается штаб-квартира МАГАТЭ, сообщало, что Иран получит из России 130 тонн природного урана, чтобы компенсировать экспорт тяжелой воды.

Салехи также отметил, что в прошлом году в Иран было доставлено порядка 210 тонн урана, часть которого была получена в обмен на отправку Тегераном урана, обогащенного до уровня 3,5%. "Таким образом, запасы уранового концентрата составят 359 тонн", — подчеркнул Салехи.

Переговоры по иранскому ядерному досье начались в 2004 году, после того как западные страны обвинили Тегеран в развитии "секретной военной ядерной программы". С 2006 года переговоры с Ираном вела "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). В 2006-2010 годах ООН, США и Европейский союз вводили в отношении Ирана несколько пакетов санкций.

Четырнадцатого июля 2015 года в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограммов обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.

РИА Новости

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