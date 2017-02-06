Как хорошо, что в мире есть удивительные люди, поступки которых не дают нам забыть, как важны в нашем мире доброта и человечность.

В январе прошлого года весь мир облетели фотографии волонтера Фонда помощи детям Африки из Дании.

Аня Рингрен Ловен (Anja Ringgren Loven) в очередную поездку в Нигерию заметила маленького мальчика, брошенного и опухшего от голода. Оказалось, что родители бросили и обрекли ребенка на такие страдания, потому что посчитали, что он… связан с черной магией.

Целых 8 месяцев двухлетний ребенок, которого жертвы бесчеловечных предрассудков окрестили «Маленьким колдуном», скитался по улицам без еды и питья.

Аня напоила истощенного малыша и отвезла его в больницу.

Впоследствии она разметила на сайте своей организации такой статус: «За последние 3 года я многое увидела здесь, в Нигерии. Эти фотографии показывают, почему и за что я борюсь, ради этого я продала все, что у меня было».

Благодаря любви и заботе молодой женщины ребенок начал поправляться и набирать вес.

Она назвала его Хоуп, что в переводе с английского означает «надежда».

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Здесь Хоуп на руках у мужа Ани, Дэвида, который также работает в благотворительном фонде, который занимается образованием и развитием африканских детей.

Сегодня, спустя год после того как родители оставили своего ребенка умирать на улице, мальчик, обретший новую семью, готовится пойти в школу.

По данным ЮНИСЕФ, в странах Центральной Африки регистрируется все больше случаев обвинений детей в колдовстве. Отмечены случаи, когда маленькие дети объявляются колдунами или ведьмами и жестоко наказываются, иногда их убивают.

Рост подобных случаев связан с нищетой, урбанизацией и вызванными войной проблемами. Наибольшей опасности подвержены беспризорные дети, альбиносы и инвалиды. Отмечены случаи, когда детям заливают в глаза и уши бензин, с помощью которого местные жители пытаются изгнать «злых духов», которые, как они считают, вселяются в детей.

Как признает ЮНИСЕФ, пока мало что можно сделать для преодоления в этих странах глубоко укоренившихся предрассудков…

…А Дэвид и Аня начали строить свой приют, чтобы спасать еще больше детей.

Ф.Багирова