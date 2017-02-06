Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил, что не собирается уходить в отставку.

Антиправительственные митинги в последнее время проходят по всей Румынии, несмотря на то, что в воскресенье камбин отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.

"Правительство может быть отправлено в отставку путем выражения вотума недоверия. По-другому, если бы я подал в отставку, не может быть, потому что я не подам в отставку", — сказал Гриндяну в интервью телевидению Antena3.

По его словам, на данный момент "Румыния разделена надвое". Премьер призвал к спокойствию и пояснил, что отмена правительством ранее утвержденных поправок в Уголовный кодекс – это первый шаг к деэскалации ситуации.

Как сообщает Digi24, на Площади победы в Бухаресте собралось около 220 тысяч человек. Люди продолжают прибывать на площадь. Манифестанты утверждают, что не верят правительству и требуют его отставки. Люди подчеркивают, что не прекратят протесты, пока не добьются отставки кабмина. Сообщается, что перекрыты несколько улиц. Кроме того, закрыта станция метро на Площади победы.

По сообщению местных СМИ, воскресный митинг станет самым масштабным за последние дни.

РИА Новости