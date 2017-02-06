Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Великобританию, пообещав поставить во главу повестки визита вопрос о формирования в международном сообществе "единого фронта" для отпора "иранской агрессии".

Перед отлетом он выразил надежду на то, что новые руководители Великобритании и США займут более жесткую позицию в отношении Ирана, чем их предшественники, которые, проигнорировав призывы Израиля, вывели Исламскую республику из-под санкций в обмен на ограничение ядерной программы.

"Я считаю самым важным сейчас, чтобы такие страны, как США в качестве лидера, а также Израиль и Великобритания выступили бы единым фронтом против иранской агрессии и четко показали, где проходит граница", — сказал Нетаньяху у трапа самолета.

"Это будет первой из множества тем, которые я собираюсь обсудить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и, разумеется, министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном", — добавил он.

Переговоры в Лондоне пройдут в понедельник, а 15 февраля Нетаньяху, как ожидается, встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом в первый раз после инаугурации нового хозяина Белого дома.

"Перед нами – период, открывающий новые политические возможности и в то же время ставящий новые задачи. Новые возможности связаны с новой администрацией в Вашингтоне и новым британским правительством", — сказал глава израильского кабинета.

"Я собираюсь обсудить с ними укрепление отношений как в двустороннем формате, между Израилем и каждой из этих стран, так и в трехстороннем. Именно об этом я буду говорить на следующей неделе в Вашингтоне и завтра в Лондоне", — сказал премьер.

Нетаньяху называет Иран самой большой угрозой безопасности Израиля и известен как главный в мире критик сделки, которую в 2015 году заключила "шестерка" великих держав с Исламской республикой по поводу ее атомной программы. Премьер-министр утверждает, что она не только легализовала положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволила ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.

Выступая ранее в воскресенье на заседании правительства, Нетаньяху сообщил, что собирается обсудить с британским руководством "укрепление политических, экономических и технологических связей… расширение сотрудничества в области кибертехнологий, а также вопросы безопасности".

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.

Ранее на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, запуск противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет. Флинн не сказал, в чем конкретно заключается американское предупреждение.

РИА Новости