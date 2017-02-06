Президент США Дональд Трамп настаивает, что на ноябрьских выборах голосовали нелегальные иммигранты, не имевшие на это права.

Ранее Трамп заявил, что намерен потребовать начала расследования фальсификаций, которые, по его словам, имели место в ходе голосования 8 ноября прошлого года. Глава государства утверждает, что среди голосовавших были нелегальные мигранты и лица, выдававшие себя за других людей.

"Многие люди вышли и сказали, что я прав", — отметил он в интервью телекомпании Fox News, фрагменты которого были опубликованы в воскресенье. По его словам, свой голос на выборах отдавали "нелегалы, которые не являются гражданами США, но были зарегистрированы в качестве избирателей".

По словам Трампа, в списках избирателей "были нелегалы, были люди, которые умерли". "Это на самом деле плохая ситуация", — сказал он.

На выборах главы государства 8 ноября прошлого года республиканец Трамп победил демократку Хиллари Клинтон, получив большее количество выборщиков. Однако в ходе самого голосования за Клинтон высказалось больше избирателей, чем за Трампа.

Официальные итоги президентских выборов в ноябре утверждены легислатурами штатов и конгрессом США. Ответственные за проведение выборов власти штатов не выявили массовых нарушений при голосовании.

РИА Новости