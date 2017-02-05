Столкновение грузового поезда и пассажирского автобуса в западной Сербии привело к травмам у 24 пассажиров автобуса, погибших нет.

Об этом сообщило Радио и телевидение республики (РТС) в субботу.

"Авария произошла около 12.00 (14.00 мск), грузовой поезд ударил рейсовый автобус на линии Любовия-Белград на переезде Батар-поле. Погибших нет, травмы различной степени тяжести получили 24 человека", — передает телеканал с места происшествия.

Уточняется, что 14 пострадавших при аварии пассажиров автобуса были сначала доставлены в больницу в Малом Зворнике и еще 10 — в больницу в Великом Зворнике, пока из-за пробок на трассе не приехала скорая помощь из ближайшего крупного города – Лозницы. В настоящее время все получившие травмы находятся на лечении в центре скорой помощи в Лознице, угрозы жизни нет ни у одного пациента.

Национальное телевидение отмечает, что переезд, на котором произошло столкновение, не имеет шлагбаума, снабжен только соответствующими знаками.

РИА Новости