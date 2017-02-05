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В мире

Минюст США: отмена указа Трампа о защите от терроризма вредит обществу 05.02.2017 12:59

Решение суда в Сиэтле, приостановившее действие иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, причиняет непосредственный вред обществу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на текст апелляции министерства юстиции США.

Ранее агентство со ссылкой на документ министерства юстиции США сообщало, что минюст в субботу подал апелляцию на решение суда в Сиэтле, приостановившего иммиграционный указ президента США Дональда Трампа.

"Судебное решение наносит непосредственный ущерб обществу, мешая исполнению указа президента, основанному на его суждении о национальной безопасности", — приводит газета текст апелляции минюста.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Вечером в минувшую пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

РИА Новости

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