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В мире

В Абу-Даби с застрявших «американских горок» сняли 24 человек – ФОТО 05.02.2017 12:23

Двадцать четыре человека были спасены с «американских горок» в парке аттракционов Ferrari World в Абу-Даби, сообщает в воскресенье газета The National со ссылкой на представителей парка развлечений.

Из-за погодных условий — в последние дни в ОАЭ наблюдается сильный ветер — аттракцион неожиданно остановился на середине подъема. По словам представителей парка, таким образом сработал защитный механизм.

Инцидент произошёл на аттракционе Flying Aces, он открылся в прошлом году и побил мировой рекорд по самой высокой «перевёрнутой петле» и самому быстрому спуску и подъему кабеля.

Спасателям понадобились по 3,5 минуты на спасение каждого пассажира. Как пишет газета, инцидент произошёл в пятницу, когда сила ветра достигала до 75 километров в час.

РИА Новости

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