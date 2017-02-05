Двадцать четыре человека были спасены с «американских горок» в парке аттракционов Ferrari World в Абу-Даби, сообщает в воскресенье газета The National со ссылкой на представителей парка развлечений.

Из-за погодных условий — в последние дни в ОАЭ наблюдается сильный ветер — аттракцион неожиданно остановился на середине подъема. По словам представителей парка, таким образом сработал защитный механизм.

Инцидент произошёл на аттракционе Flying Aces, он открылся в прошлом году и побил мировой рекорд по самой высокой «перевёрнутой петле» и самому быстрому спуску и подъему кабеля.

Спасателям понадобились по 3,5 минуты на спасение каждого пассажира. Как пишет газета, инцидент произошёл в пятницу, когда сила ветра достигала до 75 километров в час.

РИА Новости