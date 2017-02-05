В Киеве утверждают, что ополченцы в субботу вечером нарушили режим тишины, предприняв штурм украинских позиций в районе авдеевской промзоны, ополченцы опровергают эти сведения.

По данным штаба силовой операции на востоке Украины, размещенным в фейсбуке, штурмовые действия ведутся с применением 152 мм пушек и минометов 120 мм калибра. В Киеве обвинили ополченцев в умышленном срыве ремонтных работ.

В свою очередь в Донецке отрицают обвинение украинской стороны якобы в штурме киевских позиций под Авдеевкой.

"Мы не продвинулись ни на метр, никаких обстрелов, в том числе в направлении Авдеевки не ведем. Никаких приказов о наступлении нам также не наступало. Мы никуда не наступаем и ничего не штурмуем. Ни одного выстрела не слышно, вообще тишина", - заявил "Интерфаксу" замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Он также опроверг сведения о якобы использовании ДНР тяжелых вооружений на авдеевском направлении. "Все наши вооружения отведены в установленные сроки на оговоренные минскими соглашениями расстояния. Ближе 15 км от линии соприкосновения у нас даже полигонов нет, не то что 152-мм гаубиц. В то же время украинская сторона тяжелые вооружения не то не отвела, а только наращивает их на линии соприкосновения", - сказал он.

Интерфакс