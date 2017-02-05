Жертвами схода лавины на город Читрал на севере Пакистана стали 14 человек, сообщает Dawn.

По данным издания, под снегом находятся 25 домов, пять из которых полностью разрушены. Среди погибших — шестеро детей, шесть женщин и двое мужчин. Руководитель поисковой группы Низамуд Шах рассказал, что пока точно не известно, сколько конкретно людей пострадало из-за первого схода лавины.

Во время второго схода лавины на КПП на границе с Афганистаном недалеко от Читрала получили ранения семь сотрудников правопорядка. Из-за сильного снегопада, который блокировал главные дороги, пострадавших не могут доставить в главную районную больницу и пока разместили в местном медучреждении.

Коммерсантъ