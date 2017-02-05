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В мире

В Мехико разрешили эвтаназию и частично легализовали марихуану 06.02.2017 00:29

Глава правительства столицы Мексики Мигель Анхель Мансера в воскресенье в ходе торжественной церемонии подписал первую в истории конституцию Мехико, предполагающую, в частности, право на эвтаназию и частичную легализацию марихуаны.

Подписание документа стало кульминацией процесса выработки первого основного закона города, что стало возможным после начала политической реформы в столице. В январе 2016 года президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон, меняющей статус города с федерального округа на штат. Таким образом, в Мексике появился новый, 32-й по счету штат, город Мехико. До этого момента в стране существовал 31 штат и отдельное территориальное образование — федеральный округ, имевший особый статус. С 1824 года эта особая территориальная единица была местом расположения центральных властей Мексики и не относилась ни к одному штату.

"Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов", — заявил Мансера в ходе церемонии. По его словам, конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Проект конституции обсуждался на заседании учредительной ассамблеи, причем очень непросто. Усилиями оппозиции многие из внесенных правительством города положений были отклонены. Так, из проекта были исключены легализация проституции, право голосовать горожанам с 16 лет, введение минимального отпуска в размере 20 дней и фиксированной 40-часовой рабочей недели. Оппозиция утверждала, что многие их этих положений нарушают федеральное законодательство.

Но и оставшиеся в конституции положения являются в определенной степени революционными, отмечают политические обозреватели. В частности, конституция предполагает разрешение эвтаназии (в тексте это названо "правом на достойную смерть") и использование марихуаны в медицинских целях, а также запрет на приватизацию водных ресурсов города и равенство брака для сексуальных меньшинств. Кроме того, в конституции впервые прописывается принцип преимущества пешеходов перед водителями транспортных средств, защита животных, борьба с незаконной уличной торговлей, обеспечение бесплатным интернетом публичных пространств.

Еще при начале реформы наблюдатели отмечали, что она дает Мехико как равноправному территориальному субъекту гораздо больше возможностей. Город получает финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей, а нового алькальда нельзя будет сместить даже решением сената — только по итогам референдума.

РИА Новости

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