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В мире

В США школьники побили сверстника за бейсболку с пропрезидентским слоганом 05.02.2017 11:00

В штате Миссури группа школьников средних классов избила сверстника за бейсболку с пропрезидентским слоганом "Сделаем Америку снова великой", сообщает местный телеканал KMOV.

Инцидент произошел в школьном автобусе. Подростки поспорили из-за стены с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп поручил возвести сразу же после инаугурации. Все началось со словесной перепалки, но закончилось тем, что подростка несколько раз ударили.

Местные власти сообщили, что провели расследование произошедшего и наказали участников стычки.

РИА Новости

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