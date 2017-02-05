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В мире

Пенс сообщил, что Трамп примет решение по Ирану в ближайшее время 05.02.2017 23:27

Президент США Дональд Трамп будет принимать решения по поводу Ирана в ближайшее время, заявил вице-президент Майкл Пенс в воскресном интервью телекомпании АВС.

"Президент примет решения в ближайшее время. Он будет слушать всех своих советников. Но Иран должен дважды подумать, прежде чем продолжать свои враждебные действия", — сказал он.

Пенс назвал "прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН недавнее испытание Ираном баллистической ракеты". Он также повторил позицию нынешней американской администрации, которая считает "ужасной" ядерную сделку мирового сообщества с Тегераном. По его словам, "Иран получил сделку, благодаря которой может разрабатывать ядерное оружие в предстоящие годы, и получил сотни миллионов долларов".

Как отметил Пенс, "президент (Трамп) сказал, что все варианты действий в отношении Ирана рассматриваются".

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться. Глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган назвал испытания успешными.

В ответ на действия Тегерана Вашингтон расширил санкционный список, включив в него 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.

Ранее на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, запуск противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет. Флинн не сказал, в чем конкретно заключается американское предупреждение.

РИА Новости

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