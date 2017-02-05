Правительственные войска Сирии за сутки освободили от террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" два населенных пункта, их общее число с января достигло 32, сообщил в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

В субботу сообщалось о 30 населенных пунктах, освобожденных с января сирийскими правительственными войсками от ИГИЛ.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта", увеличилось до 32", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Сообщается, что за сутки под контроль правительственных войск перешло 145,5 квадратных километра территории. Таким образом, в общей сложности с января освобождено 1167,8 квадратных километра.

Как отметили в Центре по примирению, в течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Айн-Терма и Джисрейн в провинции Дамаск и населенного пункта Бахдарму-эт-Тахта в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1195.

По данным российского военного ведомства, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Отмечается, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось – 109.

РИА Новости