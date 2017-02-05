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В мире

Президент США выразил уверенность в победе по делу об иммиграционном указе 05.02.2017 10:05

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его администрация победит в споре о законности его указа, ужесточающего иммиграцию.

Об этом, как передает Reuters, он заявил журналистам в своем имении во Флориде.

«Ради безопасности нашей страны мы победим», — ответил глава государства на вопрос, уверен ли он, что администрации удастся одержать победу.

Ранее американский Минюст подал апелляцию на решение суда Сиэтла, приостановившего действие указа Трампа об ужесточении иммиграции.

Президент 27 января подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также на 120 дней был приостановлен прием беженцев из Сирии.

Решение президента вызвало неоднозначную реакцию не только в США, но и по всему миру. В ряде городов прошли массовые протесты.

3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан семи стран, попавших под действие президентского указа.

Трамп написал по этому поводу в своем Twitter: «Решение этого так называемого судьи, который на деле отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» Он также отметил, что когда страна «более не в состоянии решить, кто может, а кто не может въезжать на ее территорию или покидать ее, особенно по соображениям безопасности, у нее большие неприятности».

Lenta.ru

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