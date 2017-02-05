Житель Тайбэя после того, как потерял деньги на фондовой бирже, зарезал сына и дочь и покончил жизнь самоубийством, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Сообщается, что 46-летний мужчина напал с ножом на трех своих детей – двух дочерей 16 и 14 лет, а также тринадцатилетнего мальчика – после чего перерезал себе горло.

Старшая дочь, получившая удар в шею, потеряла сознание, однако после смогла отправить сообщение своему дяде с просьбой о помощи. К приезду полиции ее младшая сестра и брат, а также отец уже были мертвы. Выжившую девочку экстренно госпитализировали.

В предсмертной записке, которую оставил мужчина, он объяснил свой поступок тем, что потерял деньги на фондовой бирже и у него возникли проблемы в семье.

Согласно заявлению полиции, супруга мужчины в момент преступления находилась в другом уезде и немедленно вернулась, как только узнала о трагедии.

РИА Новости