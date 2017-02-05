USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
В мире

Число погибших при сходе лавин в Афганистане превысило 100 человек 05.02.2017 21:55

Число погибших в результате схода лавин в Афганистане достигло более 100 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников.

Причиной схода серии лавин стали обильные снегопады, продолжавшиеся в течение трех дней. Сообщается, что под снегом погребены два населенных пункта в провинции Нуристан. Спасатели извлекли из-под снежных завалов 50 жителей одной из деревень.

"Лавины накрыли две деревни в районе Баргматал, 50 тел извлечены в одной из деревень, в настоящее время спасатели пытаются добраться до второй деревни", — заявил представитель министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Омер Мохаммади.

Ранее также сообщалось о 54 жертвах в провинциях Бадахшан и Парван.

Из-за стихии затруднено движение на нескольких главных магистралях страны, в частности, на дороге, соединяющей Кабул и Кандагар, где из-за снега были заблокированы сотни автомобилей.

РИА Новости

203количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок - ФОТОМоника Беллуччи в пикантной фотосессии для GQ – ФОТОВ Азербайджане мужчина избил до смерти женуАзербайджану возвращено тело шехида Чингиза ГурбановаТело Чингиза Гурбанова с воинскими почестями отправлено в Баку - ФОТОСветофоры начали регулировку движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – ФОТО – КАРТАВ Абу-Даби с застрявших «американских горок» сняли 24 человек – ФОТОВ китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человекСША планируют возобновить приём беженцев в понедельникСуд обязал Google передавать властям письма с зарубежных серверов

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 февраля21:55 Число погибших при сходе лавин в Афганистане превысило 100 человек21:30 Пенс: Белый дом уверен в законности иммиграционного указа Трампа20:59 Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с бывшим президентом ПАСЕ - ФОТО20:47 Исполнилось 99 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева - ФОТО20:20 Осторожно горячо: Модели Sports Illustrated Swimsuit Issue 2017 – ФОТО – ВИДЕО19:55 Асад продлил закон об амнистии для сдавшихся боевиков19:25 В китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человек19:00 Президент Ильхам Алиев посетил памятник Хуршидбану Натаван в бельгийском городе Ватерлоо - ФОТО18:37 В Азербайджане мужчина избил до смерти жену17:56 В Турции задержаны 423 человека по подозрению в связях с ИГИЛ17:32 Моника Беллуччи в пикантной фотосессии для GQ – ФОТО17:04 Завтра осадков не ожидается16:37 Сегодня Криштиану Роналду празднует день рождения16:13 Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Бельгию15:31 Тело Чингиза Гурбанова с воинскими почестями отправлено в Баку - ФОТО