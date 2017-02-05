Администрация США уверена в законности иммиграционного указа президента Дональда Трампа, исполнение которого приостановил судья в штате Вашингтон, заявил в воскресенье вице-президент Майкл Пенс.

Вечером в минувшую пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

"Мы уверены, что президент действовал в рамках своих полномочий", — сказал Пенс в интервью телеканалу NBC. По его словам, "действия главы государства четко соответствуют конституции и имеют под собой юридические основания".

Вице-президент подчеркнул, что страны, попавшие под ограничительные меры в данном указе, вызывали опасения конгресса США, а также предыдущей администрации Барака Обамы.

Отвечая на вопрос о том, почему нельзя было заранее проконсультироваться с заинтересованными ведомствами и просчитать все возможные последствия, Пенс отметил, что "решение не было принято поспешно". Он также выразил уверенность в том, что власти "одержат победу в данном вопросе".

В субботу стало известно, что министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило все действия по реализации иммиграционного указа Трампа.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

РИА Новости