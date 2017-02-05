В течение недели, во время которой действовал запрет, американские власти приняли 843 беженца из разных стран.

Уже в ближайший понедельник, 6 февраля, в Соединённых Штатах возобновится приём беженцев. Как сообщает агентство Reuters, это станет возможным после того, как федеральный судья временно отменил действие иммигрантского указа Дональда Трампа.

— Мы ожидаем прибытия некоторых беженцев в понедельник, — прокомментировали произошедшее в Госдепартаменте США.

В течение недели, во время которой действовал запрет, американские власти приняли 843 беженца из разных стран. Как пояснили чиновники, отвечающие за вопросы миграции, эти беженцы успели пройти необходимые пограничные процедуры и ожидали расселения до того, как указ Трампа вступил в силу.