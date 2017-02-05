USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
В мире

США планируют возобновить приём беженцев в понедельник 05.02.2017 08:00

В течение недели, во время которой действовал запрет, американские власти приняли 843 беженца из разных стран.

Уже в ближайший понедельник, 6 февраля, в Соединённых Штатах возобновится приём беженцев. Как сообщает агентство Reuters, это станет возможным после того, как федеральный судья временно отменил действие иммигрантского указа Дональда Трампа.

— Мы ожидаем прибытия некоторых беженцев в понедельник, — прокомментировали произошедшее в Госдепартаменте США.

В течение недели, во время которой действовал запрет, американские власти приняли 843 беженца из разных стран. Как пояснили чиновники, отвечающие за вопросы миграции, эти беженцы успели пройти необходимые пограничные процедуры и ожидали расселения до того, как указ Трампа вступил в силу.

213количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бурак Озчивит оконфузился в Дубае, за посещение которого получил $ 500 000 – ФОТО – ВИДЕОWP: охрана сына Трампа в деловой поездке стоила около $100 тысячТело второго нефтяника, пропавшего без вести при крушении эстакады, передано семьеАмериканские власти позволят ребенку из Ирана пройти операцию в СШААриф Рагимов: «Желающих посетить Гран-при Азербайджана все больше и больше»В Румынии проходят первые массовые протесты со времен Чаушеску - ФОТО - ВИДЕОЖириновский планирует баллотироваться в президенты в 2018 годуCNN сообщил, что в США приостановили действие иммиграционного указа ТрампаВ США разъяснили порядок въезда граждан из стран, попавших под указ ТрампаВ Баку и на Абшероне в воскресенье без осадков, до +9

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 февраля09:00 Ле Пен вступила в борьбу за пост президента Франции08:00 США планируют возобновить приём беженцев в понедельник07:00 Почти 20 тысяч человек остались без электроэнергии в Канаде06:27 Суд обязал Google передавать властям письма с зарубежных серверов05:48 СМИ: в ЕС хотят продлить санкции против России еще на полгода05:10 Трамп согласился принять участие в саммите большой G7 в Италии04:40 Президент Филиппин отказался от переговоров с повстанцами04:11 В Нью-Йорке у знаменитого гей-клуба идут протесты против политики Трампа03:42 Иран нарастит добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК03:14 США и Япония успешно провели летное испытание ракеты-перехватчика02:45 Трамп назвал последствия отмены его указа по иммиграции02:16 СМИ: исследователи назвали три вероятные причины конца света01:47 В Перу число погибших от наводнений возросло до 23 человек01:18 В Сербии при столкновении поезда и автобуса пострадали 24 человека00:49 В Киеве сообщили о штурме ополченцами украинских позиций под Авдеевкой