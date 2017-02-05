Из-за сильного снегопада около 18 тысяч человек в канадской провинции Британская Колумбия остались без электроэнергия.

Об этом сообщила в ночь на воскресенье компания BC Hydro, обслуживающая регион.

Crews making significant restoration progress through today; down to ~18,000 customers still out. Continuing to restore as quickly as we can — BC Hydro (@bchydro) 4 февраля 2017 г.

На момент написания текста энергетики не восстановили подачу электричества в полном объеме. Без энергии остаются 6,5 тысячи человек в регионе Лоуэр-Мейнленд и 2,8 тысячи на острове Ванкувер.

По сообщению телеканала CBC, за последние сутки в обоих регионах выпало до 10 сантиметров осадков (дождь со снегом). Это сильно затруднило сообщение Ванкувера с континентом и в целом работу транспорта. Из-за плохой видимости и скользких дорог произошло несколько аварий.

Интерфакс