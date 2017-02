Из-за сильного снегопада около 18 тысяч человек в канадской провинции Британская Колумбия остались без электроэнергия.

Об этом сообщила в ночь на воскресенье компания BC Hydro, обслуживающая регион.

Crews making significant restoration progress through today; down to ~18,000 customers still out. Continuing to restore as quickly as we can