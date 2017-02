По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в спа-салоне в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье около 16.00 в уезде Тяньтай. К настоящему моменту минимум 18 человек числятся погибшими, еще двое пострадали.

На фотографиях, распространившихся в интернете, видны клубы густого белого дыма и сильное пламя. По словам очевидцев, некоторые люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон.

На месте происшествия работают спасатели.

РИА Новости

#BREAKING At least 18 killed, 2 injured after fire breaks out at a foot spa in Tiantai county, east China’s Zhejiang Province, on Saturday pic.twitter.com/PYQ6S1C5Pb