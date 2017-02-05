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В мире

Трамп согласился принять участие в саммите большой G7 в Италии 05.02.2017 05:10

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии.

Об этом сообщил в субботу Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.

"Лидеры обсудили ситуацию в Ливии, приток беженцев и мигрантов в Европу, а также приоритеты Италии и предстоящий там саммит "Большой семерки", — говорится в сообщении.

В нем указывается, что "Трамп согласился принять участие в саммите, который пройдет в мае". Он также "сказал, что рассчитывает на встречу с премьер-министром это время", отметили в Белом доме.

Наряду с этим, как отмечается, стороны договорились продолжать тесное сотрудничество по уничтожению террористической группировки ИГИЛ и других террористических организаций.

РИА Новости

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