Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии.

Об этом сообщил в субботу Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.

"Лидеры обсудили ситуацию в Ливии, приток беженцев и мигрантов в Европу, а также приоритеты Италии и предстоящий там саммит "Большой семерки", — говорится в сообщении.

В нем указывается, что "Трамп согласился принять участие в саммите, который пройдет в мае". Он также "сказал, что рассчитывает на встречу с премьер-министром это время", отметили в Белом доме.

Наряду с этим, как отмечается, стороны договорились продолжать тесное сотрудничество по уничтожению террористической группировки ИГИЛ и других террористических организаций.

РИА Новости