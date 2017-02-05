Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии.
Об этом сообщил в субботу Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.
"Лидеры обсудили ситуацию в Ливии, приток беженцев и мигрантов в Европу, а также приоритеты Италии и предстоящий там саммит "Большой семерки", — говорится в сообщении.
В нем указывается, что "Трамп согласился принять участие в саммите, который пройдет в мае". Он также "сказал, что рассчитывает на встречу с премьер-министром это время", отметили в Белом доме.
Наряду с этим, как отмечается, стороны договорились продолжать тесное сотрудничество по уничтожению террористической группировки ИГИЛ и других террористических организаций.
РИА Новости