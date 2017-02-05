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В мире

Президент Филиппин отказался от переговоров с повстанцами 05.02.2017 04:40

Президент Филиппин Родриго Дутерте отказался вести мирные переговоры с повстанцами-коммунистами, которые воюют на юге страны.

Об этом сообщила в воскресенье BBC News.

Переговоры должны были состояться в феврале в Норвегии, однако Дутерте отдал своим дипломатам приказ возвращаться домой. Как заявил президент Филиппин, повстанцы предъявили чрезмерные требования освободить 400 своих сторонников, отбывающих наказание. Лидеры коммунистов, которых он временно освободил для участия в переговорах, вернутся в тюрьму.

На прошлой неделе представители сторон встретились в Италии. Тогда коммунисты потребовали освободить 400 человек, среди которых есть люди, убившие полковника армии США в 1989 году.

Недавно было нарушего полугодовое перемирие между правительственными войсками и повстанцами.

Последние 50 лет продолжается конфликт между властями Филиппин и местной коммунистической партией, на стороне которой воюет "Национальная народная армия". За это время в боях погибли 30 тысяч человек.

Интерфакс

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