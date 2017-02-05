USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
В мире

В Нью-Йорке у знаменитого гей-клуба идут протесты против политики Трампа 05.02.2017 04:11

Местом субботнего протеста в Нью-Йорке против введенных президентом США Дональдом Трампом мер по ограничению въезда в страну и политики в отношении секс-меньшинств стал знаменитый гей-клуб Stonewall ("Стоунволл").

В первые дни на посту президента США Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Протесты в США в связи с указом Трампа начались со дня подписания документа. В субботу люди вновь вышли на площади Хьюстона, Бостона, крупная демонстрация проходит в аэропорту Лос-Анджелеса.

В Нью-Йорке около 3 тысяч человек в субботу собрались у клуба Stonewall в районе Гринвич-вилладж на юго-западе Манхеттена. Открывшийся еще 50 лет назад, гей-бар является культовым для ЛГБТ-движения в стране. Полицейские рейды 1969 года в заведение привели к массовым уличным протестам, которые неофициально считаются началом движения за права геев.

В субботу у него звучали те же лозунги, что и все последние дни: "Всем добро пожаловать", "Мы все иммигранты". Некоторые пришли с плакатами, раскрашенными в радужные цвета, которые призывали "противостоять нетерпимости". Некоторые с плакатами: "Я — иммигрант, я — гей, я горжусь этим".

Многие из участников акции в Нью-Йорке опасаются дискриминации геев со стороны нового президента. При этом религиозные консерваторы надеются, что Трамп отменит указ Барака Обамы, запрещавший какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте.

РИА Новости

141количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бурак Озчивит оконфузился в Дубае, за посещение которого получил $ 500 000 – ФОТО – ВИДЕОЭминем записал трек, в котором обозвал Трампа - ВИДЕОМедики: Люди должны работать не более 39 часов в неделюWP: охрана сына Трампа в деловой поездке стоила около $100 тысячТело второго нефтяника, пропавшего без вести при крушении эстакады, передано семьеАмериканские власти позволят ребенку из Ирана пройти операцию в СШАЖириновский планирует баллотироваться в президенты в 2018 годуВ Румынии проходят первые массовые протесты со времен Чаушеску - ФОТО - ВИДЕОАриф Рагимов: «Желающих посетить Гран-при Азербайджана все больше и больше»В США разъяснили порядок въезда граждан из стран, попавших под указ Трампа

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 февраля04:11 В Нью-Йорке у знаменитого гей-клуба идут протесты против политики Трампа03:42 Иран нарастит добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК03:14 США и Япония успешно провели летное испытание ракеты-перехватчика02:45 Трамп назвал последствия отмены его указа по иммиграции02:16 СМИ: исследователи назвали три вероятные причины конца света01:47 В Перу число погибших от наводнений возросло до 23 человек01:18 В Сербии при столкновении поезда и автобуса пострадали 24 человека00:49 В Киеве сообщили о штурме ополченцами украинских позиций под Авдеевкой00:20 В Чикаго активисты снимут с себя штаны перед башней Трампа4 февраля23:51 Премьер Румынии заявил об отмене вызвавшего протесты указа об амнистии23:22 В Лондоне состоялся многотысячный марш протеста против Трампа - ВИДЕО22:53 На границе Латвии и России установили забор длиной 23 километра22:25 Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок - ФОТО22:05 Светофоры начали регулировку движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – ФОТО – КАРТА21:45 В 2016 году из органов прокуратуры были уволены 9 сотрудников