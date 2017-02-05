Местом субботнего протеста в Нью-Йорке против введенных президентом США Дональдом Трампом мер по ограничению въезда в страну и политики в отношении секс-меньшинств стал знаменитый гей-клуб Stonewall ("Стоунволл").

В первые дни на посту президента США Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Протесты в США в связи с указом Трампа начались со дня подписания документа. В субботу люди вновь вышли на площади Хьюстона, Бостона, крупная демонстрация проходит в аэропорту Лос-Анджелеса.

В Нью-Йорке около 3 тысяч человек в субботу собрались у клуба Stonewall в районе Гринвич-вилладж на юго-западе Манхеттена. Открывшийся еще 50 лет назад, гей-бар является культовым для ЛГБТ-движения в стране. Полицейские рейды 1969 года в заведение привели к массовым уличным протестам, которые неофициально считаются началом движения за права геев.

В субботу у него звучали те же лозунги, что и все последние дни: "Всем добро пожаловать", "Мы все иммигранты". Некоторые пришли с плакатами, раскрашенными в радужные цвета, которые призывали "противостоять нетерпимости". Некоторые с плакатами: "Я — иммигрант, я — гей, я горжусь этим".

Многие из участников акции в Нью-Йорке опасаются дискриминации геев со стороны нового президента. При этом религиозные консерваторы надеются, что Трамп отменит указ Барака Обамы, запрещавший какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте.

РИА Новости