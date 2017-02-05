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В мире

В США суд отклонил апелляцию на решение о приостановке указа Трампа 05.02.2017 14:43

Апелляционный суд девятого округа США отклонил запрос министерства юстиции страны об отмене судебного решения, приостанавливающего действие указа президента США Дональда Трампа о защите от терроризма, говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

Ранее сообщалось, что минюст в субботу подал апелляцию на решение суда в Сиэтле (штат Вашингтон) о приостановке действия указа. Как писала газета Washington Post, в тексте апелляции ведомство отметило, что постановление суда наносит непосредственный вред обществу.

Апелляционный суд установил для минюста крайний срок подачи ответа истца на возражения ответчика по иску. Записка должна быть подана до 03:00 понедельника.

Апелляционный суд девятого округа — это федеральный суд апелляционной инстанции США, рассматривающий дела в штатах Айдахо, Аляска, Аризона, Вашингтон, Гавайи, Калифорния, Монтана, Невада, Орегон и на территориях острова Гуам и Северных Марианских островов.

Указ, который Трамп подписал на прошлой неделе, призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Вечером в пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа, это предписание приостанавливает действие документа по всей стране.

РИА Новости

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