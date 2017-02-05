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В мире

В Китае спасли девочку, упавшую на пути между поездом и платформой – ВИДЕО 05.02.2017 14:05

Инцидент произошел в китайской провинции Цинхай.

Трехлетняя девочка провалилась в щель между составом, который готовился к отправлению, и платформой.

Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения, передает агентство Xinhua. На записи видно, как девочка бежала к поезду и упала на пути. К счастью, это заметили окружающие.

Поезд должен был отправиться через минуту. Но очевидцы связались с машинистом и потребовали, чтобы он задержал отправление. После этого двое мужчин спустились на пути и вытащили девочку на платформу.

«НТВ»

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