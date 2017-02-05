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В мире

В Перу число погибших от наводнений возросло до 23 человек 05.02.2017 01:47

До 23 человек увеличилось число жертв мощных наводнений в Перу, сообщило в субботу министерство обороны южноамериканской страны.

По данным ведомства, еще 37 человек получили ранения. Ранее сообщалось о гибели 11 человек.

Число людей, имуществу которых нанесен урон стихией, оценивается более чем в 6 тысяч, общее же число тех, кого затронула стихия, составляет 72 тысячи. Ущерб нанесен 15 тысячам строений, из них почти 1 тысяча были полностью разрушены, уничтожены 14 мостов и 46 километров дорог.

Сейчас власти Перу привлекли к помощи населению и ликвидации последствий стихийного бедствия более 1,5 тысячи военнослужащих, еще 1,8 тысячи солдат готовы присоединиться к этим работам при первой необходимости.

Наводнения и оползни в Перу были вызваны проливными дождями. В конце января власти приняли решение объявить режим ЧС в городах Арекипа, Уанкавелика, Ика и в столице Лиме.

РИА Новости

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