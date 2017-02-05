Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых они могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами, сообщила электронная версия газеты Soir.

По ее данным, подкожный электронный «ключ», содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро.

О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает.

При этом оно отмечает, что данная практика применяется в Бельгии впервые.

РИА Новости