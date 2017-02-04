Полицейские американского штата Огайо ранили подростка, в руках которого был макет оружия.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По информации агентства, офицеры полиции открыли огонь после того, как 15-летний подросток отказался опустить направленный на них пистолет, который оказался макетом.

По словам главы полицейского департамента города Сентрвил Брюса Робертсона, пистолет в руках подростка "невозможно было отличить от настоящего".

Как сообщается, полицейские трижды выстрелили в молодого человека. По данным полиции, полученные раны не представляют угрозы для жизни подростка.

РИА Новости