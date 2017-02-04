На акцию протеста против правительства в Румынии вышли сотни тысяч человек.

Люди требуют отменить решение, которое позволяет уйти от ответственности чиновникам, нанесшим ущерб менее чем в €44 тыс. Протестующие во время беспорядков потребовали отставки кабинета министров. Один из министров уже сложил свои полномочия.

В Бухаресте и других городах Румынии около 200 тыс. граждан вышли на митинги против правительства страны. Протесты связаны с внесением изменений в уголовный кодекс страны и объявлением массовой амнистии. К примеру, поправки в закон позволяют «простить» преступления чиновников, ущерб по которым составляет менее 200 тыс. леев (около €44 тыс.).

По мнению протестующих, в результате подобных мер на свободу могут выйти опасные преступники и коррумпированные политики. Митингующие несли плакаты с надписями:

«Мы не признаем законы, выпущенные бандитами» и «В отставку!»

Демонстранты заняли площадь Виктории, где располагается официальная резиденция премьер-министра Румынии и правительства страны.

«Наши шансы невелики, но очень важно бороться», — заявил один из протестующих — Габриэл Константин, 36-летний архитектор.

Некоторые участники демонстрации кидали петарды в сотрудников сил правопорядка. На площадях строили баррикады из горящих покрышек и мусора.

В ответ полиция применила к митингующим слезоточивый газ. По последним данным, пострадали четыре человека. Были госпитализированы двое сотрудников полиции и двое митингующих.

Как сообщают румынские СМИ, полиция задержала около сотни наиболее агрессивных участников акции, в том числе футбольных фанатов.

Они призывали взять штурмом здание правительства. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки.

Сейчас все государственные учреждения Бухареста взяты под усиленную охрану. Митингующие заявили, что не прекратят акцию протеста до тех пор, пока правительство не выполнит их требования.

По данным СМИ, не менее 130–150 тыс. человек протестовали в Бухаресте, еще около 100–150 тыс. устроили митинги в других городах страны. По количеству участников демонстрации сравнимы с теми, что проходили в Румынии перед падением социалистического режима. Это самые массовые протесты за последние 25 лет.

Пользователи соцсетей из числа тех, кто не вышел на митинги, ошеломлены масштабами гражданской активности.

«Сегодня Румыния наблюдает самые большие протесты со времен падения коммунизма», — пишет в твиттере житель Бухареста Богдан Цеобану.

Протесты уже принесли первые плоды: румынский министр бизнеса и торговли Флориан Джиан заявил, что уходит в отставку. В своем фейсбуке чиновник написал: «Моя отставка это то, что я должен сделать ради своего ребенка.

Как я буду смотреть ему в глаза и что я буду говорить ему потом про эти годы?»

По данным местной полиции, до 80% всех протестующих — румынская молодежь. В частности, они использовали тактику «сидячих» и «лежачих» протестов, когда участники акций садятся или ложатся на асфальт, таким образом выражая свое недовольство по поводу действий властей.

Напомним, на выборах в декабре 2016 года в Румынии победили социал-демократы. В настоящее время антикоррупционная прокуратура расследует более 2 тыс. случаев злоупотреблений властью.

О своей озабоченности происходящим заявили и в Еврокомиссии.

«Борьба с коррупцией должна быть на первом месте», — отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Шесть западных стран, включая Германию и США, опубликовали совместное заявление, предупреждая, что необдуманные шаги правительства могут подорвать международную репутацию и позиции Румынии в ЕС и НАТО.

Напомним, 31 января 2017 года правительство страны одобрило законопроект о предоставлении тюремных помилований, который был подвергнут критике и воспринят как крупнейшее отступление от антикоррупционных реформ, поскольку страна вступила в Европейский союз в 2007 году.

Gazeta.Ru

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