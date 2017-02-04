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В мире

Премьер Румынии заявил об отмене вызвавшего протесты указа об амнистии 04.02.2017 23:51

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну в своем телеобращении заявил, что правительство страны отменит указ об амнистии, который послужил причиной массовых протестов по всей стране.

Об этом передает Romania TV.

«Мы проведем экстренное заседание (кабмина. – «Газета.Ru»), на котором отменим указ, законным путем предотвратим его введение. Я не хочу разделять Румынию»». – сказал он.

В свою очередь, спикер сената Кэлин Тэричану, являющийся также лидером партии «Альянс либералов и демократов», заявил, что правительство приняло такое решение, так как ему «нечего скрывать».

Газета.ру

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