Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Лондоне против президента США Дональда Трампа.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает Reuters.

Демонстрация началась возле американского посольства в столице Великобритании., а затем митингующие маршем прошли к зданию парламента королевства.

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Нет Трампу. Нет войне», «Нет расизму, нет Трампу». Многие протестовали против указа американского лидера об ужесточении иммиграционной политики. Кроме того, демонстранты выступили против готовящегося визита президента США в Соединенное королевство.