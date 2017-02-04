Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило все действия по реализации указа президента Дональда Трампа, запрещающего въезд в страну гражданам некоторых государств, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на и.о. официального представителя ведомства Джиллиан Кристенсен.

"В соответствии с решением суда, МВБ приостановило все действия по реализации указа. Это включает в себя меры по приостановке создания правил, которые запрещали бы въезд в страну в рамках данного указа", — цитирует телекомпания заявление Кристенсен. При этом подчеркивается, что МВБ возобновит проверки въезжающих в США, как это было до появления указа.

На прошлой неделе Трамп подписал указ о защите США от терроризма, который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие документа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Вечером в пятницу федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента.

РИА Новости