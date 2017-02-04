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В мире

В США разъяснили порядок въезда граждан из стран, попавших под указ Трампа 04.02.2017 20:00

Власти США разрешат въезд в страну гражданам государств, попавших под ограничительный указ президента Дональда Трампа, если у них есть действующие визы, заявил в субботу официальный представитель госдепартамента.

"У нас есть обновленный документ по поводу виз. Граждане с визами, которые не были аннулированы, теперь могут въезжать в США, если эти визы действительны", — цитирует его агентство Рейтер.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Вечером в минувшую пятницу федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

РИА Новости

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