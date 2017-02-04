Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка обвинил вице-премьера и министра финансов страны Андрея Бабиша в неуплате налогов.



В частности, он написал в своем Facebook, что миллиардер Бабиш путем манипуляций с ценными бумагами «обманул» государство. При этом Соботка употребил нецензурное слово.



По версии чешского премьера, министр финансов не платил налоги с оборота облигаций холдинга Agrofert. Доходы Бабиша от этого составили 90 млн чешских крон ($3,6 млн) в год. Состояние политика оценивается в $2,5 млрд, он занимает второе место в списке богатейших граждан Чехии.



Бабиш в ответ заявил что, возможно, подобная реакция — это «новый стиль общения» главы правительства.

Росбалт

