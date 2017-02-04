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В мире

Психологи: Пять качеств определяют успешность человека 04.02.2017 07:00

Ученые определили качества, влияющие на успешность людей.

Исследователи сделали свои выводы по итогам наблюдения за 706 добровольцами, средний возраст которых составил 35 лет.

Всего выделили пять главных качеств, способствующих успеху человека. Во-первых, энтузиазм. Энтузиасты, как правило, легко находят общий язык с окружающими, а также эмоциональны и обладают жизненной энергией, которой заряжают других.

Во-вторых, умеренная самокритичность. Люди с низким уровнем самокритики не акцентируют все свое внимание на неудачах, а знают и подчеркивают свои достоинства.

В-третьих, трудолюбие и самодисциплина. В-четвертых, сострадание. И в-пятых — любознательность. Сочетание всех перечисленных помогает добиться успеха не только в работе, но и в личной жизни, сообщает The Independent.

Росбалт

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