USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
В мире

Секрет вечной молодости нашли в Испании 04.02.2017 06:00

Испанские ученые утверждают, что им удалось обнаружить способ сохранения вечной молодости человеческого организма.

До последнего времени биологам удавалось сохранять молодость лишь отдельных органов, а все попытки изобрести универсальное средство для всего организма заканчивались провалом. Теперь же испанские специалисты заявляют, что они смогли найти способ воздействовать сразу на все тело человека.

Они изучили свойства теломер — белковых окончаний хромосом, которые отвечают за обновление клеток организма. Их постоянная активность приводит к постепенному сокращению, что влечёт к менее интенсивному омоложению и, соответственно, старению.

По словам исследователей, они нашли действенный способ искусственно увеличивать длину таких окончаний в каждой хромосоме человека. Это позволит вернуть в прежнюю стадию процессы обновления клеток и остановить старение.

Однозначно утверждать об эффективности такого подхода никто пока не берется, однако эксперты говорят, что если эта теория найдет свое применение на практике, то ученым удастся открыть дорогу к вечной жизни, передает Svopi.

Росбалт

224количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Вера Брежнева отмечает 35-летие: самые откровенные фото певицы – ФОТО – ВИДЕОПочти как Фитнэ. В Турции юная пастушка стала героиней соцсетей - ФОТОПризывающий к вегетарианству Леонардо ДиКаприо стал гостем Нусрете Гекче – ФОТО46-летнюю Мэрайю Кэри, занимающуюся спортом на каблуках, высмеяли в социальных сетях - ФОТО – ВИДЕОПолностью обнаженная Кейт Мосс, Джей Ло, Тараджи П.Хенсон и другие в объективе турецкого фотографа – ФОТОСенсационная речь Лукашенко о будущей судьбе блогера Лапшина - ВИДЕОВ Азербайджане мужчина погиб, когда хотел пристрелить собакуТрампа возмутило предложение Шварценеггера сменить его на посту президента США – ВИДЕОСчастливы вместе: роман Бейонсе и Джей Зи в архивных семейных снимках – ФОТОМэттью Макконахи призвал актеров Голливуда прекратить вражду с Трампом

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 февраля08:00 Премьер Чехии обматерил министра финансов07:00 Психологи: Пять качеств определяют успешность человека06:00 Секрет вечной молодости нашли в Испании05:32 В Шотландии вводят первый поезд со спа-вагоном - ФОТО05:02 Медики: Люди должны работать не более 39 часов в неделю04:41 В Эстонии состоится традиционный европейский банный марафон04:12 СМИ: ученые создали самонаводящихся убийц опухолей мозга03:43 Эминем записал трек, в котором обозвал Трампа - ВИДЕО03:14 Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках02:45 СМИ: Иран введет ответные санкции против США02:16 Трамп отправился на выходные во Флориду01:47 В США полицейские ранили подростка, приняв макет пистолета за оружие01:18 Глава МИД Ирана назвал санкции США нелегитимными00:50 СМИ сообщили, что дочь Трампа с мужем заблокировали указ президента по ЛГБТ00:21 Эрдоган заявил о «прочном фундаменте» дружбы Турции и Украины