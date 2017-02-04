Испанские ученые утверждают, что им удалось обнаружить способ сохранения вечной молодости человеческого организма.

До последнего времени биологам удавалось сохранять молодость лишь отдельных органов, а все попытки изобрести универсальное средство для всего организма заканчивались провалом. Теперь же испанские специалисты заявляют, что они смогли найти способ воздействовать сразу на все тело человека.

Они изучили свойства теломер — белковых окончаний хромосом, которые отвечают за обновление клеток организма. Их постоянная активность приводит к постепенному сокращению, что влечёт к менее интенсивному омоложению и, соответственно, старению.

По словам исследователей, они нашли действенный способ искусственно увеличивать длину таких окончаний в каждой хромосоме человека. Это позволит вернуть в прежнюю стадию процессы обновления клеток и остановить старение.

Однозначно утверждать об эффективности такого подхода никто пока не берется, однако эксперты говорят, что если эта теория найдет свое применение на практике, то ученым удастся открыть дорогу к вечной жизни, передает Svopi.

Росбалт