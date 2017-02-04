В составе поезда Belmond Royal Scotsman появится спа-вагон.

Этот поезд отправится в первое путешествие по Шотландии в апреле 2017 года.

Вагон The Haybarn Spa был построен из экоусточивой древесины шотландских лесов и гряды холмов Котсуолд. Спа-зона включает в себя два индивидуальных процедурных кабинета с изображением окна с видом на колоритную шотландскую местность. В вагоне можно заняться дыхательными практиками йоги, а также получить японский точечный массаж шиацу.

Belmond Royal Scotsman перевозит путешественников по нескольким маршрутам в Шотландии продолжительностью от двух до семи суток.