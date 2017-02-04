Миллиардер Винсент Виола, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра армии, снял свою кандидатуру, сообщает издание Military Times.

По данным издания, Виола не сможет "обходить строгие правила министерства обороны, затрагивающие его семейный бизнес". Отмечается, что он стал первым, кто отказался от предложенного Трампом поста.

Министр армии США несет ответственность за людские ресурсы, персонал, состояние резерва, зданий и сооружений, систем вооружения и оборудования и вопросы его приобретения, охрану окружающей среды, коммуникации. Выдвигается президентом и утверждается сенатом, не входит в кабинет министров и подчиняется только министру обороны.

Ранее сообщалось, что состояние Виолы оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Он является владельцем клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз".

РИА Новости